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    • 16.07.2020 20:16
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    Son dakika: vaka sayılarını açıkladı

    Son dakika haberi... vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı. Koca açıklamasında, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." ifadelerine yer verdi.

    Bakan Koca son rakamları açıkladı

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Temmuz koronavirüs vaka ve vefat sayılarını içeren tabloyu paylaştı.

    "TEST SAYISI İHTİYACA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR"
    Koca açıklamasında, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir." ifadelerine yer verdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 16 Temmuz koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
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