Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda yatan 3 hasta ile konuştuğunu belirterek, vatandaşları koronavirüse karşı tedbirli olmaları yününde uyardı.

"TEDBİRLERE UYMANIZ KONUSUNDA ISRARCILAR"

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.

YOĞUN BAKIMDAKİ 3 HASTAMIZLA KONUŞTUM. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

BİR TWEET DAHA ATTI

Bu paylaşımından yaklaşık 1 saat sonra Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda daha bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "RİSK ANALİSTLERİ ARANIYOR: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19'A KARŞI birer risk analisti olmalıyız." dedi.