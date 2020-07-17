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    • 17.07.2020 13:29
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    Sağlık Bakanı 'dan flaş mesaj: Üçüyle konuştum...

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yoğun bakımdaki 3 hastasıyla konuştuğunu söyledi. Hastaların tedavi sürecinin iyiye gittiğini belirten Koca, "Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar" sözleriyle uyarıda bulundu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş mesaj

    Sağlık Bakanı , yoğun bakımda yatan 3 hasta ile konuştuğunu belirterek, vatandaşları e karşı tedbirli olmaları yününde uyardı.

    "TEDBİRLERE UYMANIZ KONUSUNDA ISRARCILAR"
    Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.

    BİR TWEET DAHA ATTI
    Bu paylaşımından yaklaşık 1 saat sonra Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda daha bulundu. Bakan Koca paylaşımında, "RİSK ANALİSTLERİ ARANIYOR: Hangi saatte otobüs daha az kalabalık? Girip çıkanı en az kuaför hangisi? Az pahalı hediye göndermek mi yoksa düğüne gitmek mi riskli? Çalışma saatlerini yeniden düzenlesek sadece sağlığa mı yatırım olur? COVID-19'A KARŞI birer risk analisti olmalıyız." dedi.

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