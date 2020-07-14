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    • 14.07.2020 17:37
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    • 14.07.2020 17:37
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    'de 91 yılın en fazla yağışı! Metrekareye 271 kilo yağış!

    'de etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı. Çayeli ilçesinde bulunan Ağaran şelalesinin taşmasıyla birlikte ilçe merkezi göle döndü. nedeniyle çökme tehlikesindeki köprüler kapatılırken Rize’de 91 yılın yağış rekoru kırıldı. Metrekareye son 24 saatte 271 kilo yağış düştü.

    Türkiye'nin en çok yağış alan ili Rize, sel ve heyelanlara teslim oldu.

    Kentte son 24 saatte metrekareye 271 kilogramın üzerinde düşen yağış nedeniyle dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi.

    Çayeli ve İkizdere ilçeleri sele teslim olurken 2 kişi hayatını kaybetti.

    SON 91 YILIN REKORU
    NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, dün Rize'de etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Sele ve heyelana mahkum eden yağışlar için 91 yıl sonra yağış rekoru kırıldı açıklamasında bulunan Çalışkan, "En son 1929 yılında yine Temmuz ayında bu kadar yağış almıştı'' dedi.
    Haberler Yaşam Rize'de 91 yılın en fazla yağışı! Metrekareye 271 kilo yağış!
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