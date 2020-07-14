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    • 14.07.2020 07:42
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    Son dakika: 'deki de ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

    Son dakika haberine göre, Sağlık Müdürü , den yaralı olarak kurtarılan 82 yaşındaki 'ün müdahaleye rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

    Rize'deki selde ölenlerin sayısı ikiye yükseldi

    Sağlık Müdürü , yaptığı açıklamada, Tüysüz'ün dün gece geç saatlerde yaralı olarak çıkarıldığı Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yapılan ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını hatırlattı.

    Yaralıya hastanede her türlü müdahalenin yapıldığına belirten Tepe, "Olay yerinde kalbi durmuş ve ekiplerimizi ilk müdahalenin ardından kalbini çalıştırmıştı. Ardından hastaneye kaldırılmıştı. Maalesef yaralı olarak hastaneye getirilen 82 yaşındaki teyzemiz hayatını kaybetti." dedi.

    'ün ölümüyle de hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

    Madenli beldesi Yeni Mahalle'de 'dan haber alınamaması üzerine , Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri çalışma başlatmış, ekipler Uzun'un cesedini evinin yakınındaki bölgeden toprak altından çıkarmıştı.

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