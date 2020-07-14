Tunceli'de can pazarı! Son anda kurtarıldılar

Tunceli'de yapımı süren bir kültür merkezinin çatısında çıkan yangında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtarıldı.

Kentte hayırsever bir iş adamı tarafından Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Ata Sokak'ta yaptırılan inşaatı süren Kültür Merkezi'nin çatısında henüz sebebi bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olayda, çatıda bulunan 2 işçi çıkan alevler ve duman sebebiyle burada mahsur kaldı.

Zaman zaman alevlerin kendilerine ulaşmaması için binadan atlamayı düşünen işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.