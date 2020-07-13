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    • 13.07.2020 23:36
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    'dan, 'deki e ilişkin açıklama! Yaralanan 5 kişi...

    Afet ve (), 'de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen ve heyelanlar nedeniyle yaralanan toplamda 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

    AFAD'dan, Rize'deki sele ilişkin açıklama

    Afet ve (), 'de aşırı yağıştan dolayı meydana gelen ve heyelanlar nedeniyle yaralanan toplamda 5 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

    AFAD'tan yapılan açıklamada, "Rize il genelinde aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve heyelanlar nedeniyle Çayeli ilçesinin Köprübaşı ve Sarısu köyleri ile Madenli beldesinde birer ev yıkılmıştır. Köprübaşı köyünde 2 ve Madenli beldesinde 3 vatandaşımız yaralı olarak hastaneye sevk edilmiştir. Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE ve STK ekipleri sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir. Köprübaşı ve Sarısu köylerinde mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Bölgeye Jandarma Genel Komutanlığından bir helikopter görevlendirilmesi yapılmıştır. Gelişmeler takip edilmektedir." denildi

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