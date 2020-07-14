Bartın-Karabük sınırlarında yer alan Uluyayla mevkisinde, çam ağaçlarının çıra için balta ile yontulması tepki çekti. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Karabük'ün Safranbolu ilçesi sınırları arasında kalan 950 rakımlı Uluyayla'ya pikniğe gidenler, çam ağaçlarının gövdelerinin yontulmasına tepki gösterdi. Çam ağaçlarının, çıra elde etmek için balta ve bıçakla gövdesinden inceltildiği görüldü. Yaylaya pikniğe giden vatandaşlar duruma tepki göstererek, çam ağaçlarının özelliğinin büyük ölçüde kaybettiğini söyledi.