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    • Yaşam
    • 14.07.2020 16:54
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    • 14.07.2020 16:54
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    'da tepki çeken görüntü! Çam ağaçlarını yonttular

    Uluyayla mevkisinde, çıra için çam ağaçlarının balta ile yontulması büyük tepki çekti. Pikniğe giden kişiler, ağaçların gövdelerinin yontulmuş hallerine tepki göstererek, çam ağaçlarının özelliğinin büyük ölçüde kaybettiğini söyledi.

    Bartın'da tepki çeken görüntü

    -Karabük sınırlarında yer alan Uluyayla mevkisinde, çam ağaçlarının çıra için balta ile yontulması tepki çekti. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Karabük'ün Safranbolu ilçesi sınırları arasında kalan 950 rakımlı Uluyayla'ya pikniğe gidenler, çam ağaçlarının gövdelerinin yontulmasına tepki gösterdi. Çam ağaçlarının, çıra elde etmek için balta ve bıçakla gövdesinden inceltildiği görüldü. Yaylaya pikniğe giden vatandaşlar duruma tepki göstererek, çam ağaçlarının özelliğinin büyük ölçüde kaybettiğini söyledi.

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