Sosyal medya çılgınlığı sınırı aştı! İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 19 yaşındaki Betül Aşçı, önceki gün Instagram hesabından canlı yayın açtı. 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ya sigara içirmeye çalıştı! O görüntüler, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Savcılığın soruşturma başlatması üzerine sözde 'fenomen' gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye gönderilen Aşçı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Anne Ayşe Aşçı kızının çok pişman ve üzgün olduğunu anlattı. "Olay şakadan ibaret. Kuzenini çok sever. 19 yaşında kendisi, çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" açıklamasını yaptı.
Aşçı'nın 3 yaşındaki kuzenine sigara içirdiği anlar tepki topladı.
Anne Ayşe Aşçı kızının çok pişman ve üzgün olduğunu anlattı. "Olay şakadan ibaret. Kuzenini çok sever. 19 yaşında kendisi, çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" açıklamasını yaptı.
Aşçı'nın 3 yaşındaki kuzenine sigara içirdiği anlar tepki topladı.