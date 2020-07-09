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    • Yaşam
    • 09.07.2020 Gazete
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    3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan şartıyla serbest kaldı

    , 3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içirmeye çalıştı. Görüntüler tepki çekince, hakkında soruşturma açıldı. şartıyla serbest kaldı. Annesi, “Olay şakadan ibaret. Çok pişman” diye ağladı.

    Haddini Aşçı!
    Sosyal medya çılgınlığı sınırı aştı! Gaziosmanpaşa'da yaşayan 19 yaşındaki , önceki gün Instagram hesabından canlı yayın açtı. 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ya sigara içirmeye çalıştı! O görüntüler, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Savcılığın soruşturma başlatması üzerine sözde 'fenomen' gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye gönderilen Aşçı, şartıyla serbest kaldı.



    Anne Ayşe Aşçı kızının çok pişman ve üzgün olduğunu anlattı. "Olay şakadan ibaret. Kuzenini çok sever. 19 yaşında kendisi, çok üzerine gelindi. Çok pişman. Korktu, ağladı. Göründüğü gibi değil gerçekten" açıklamasını yaptı.



    Aşçı'nın 3 yaşındaki kuzenine sigara içirdiği anlar tepki topladı.




    Haberler Yaşam 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan Betül Aşçı adli kontrol şartıyla serbest kaldı
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