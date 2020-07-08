Son dakika haberleri... Dünkü skandal videonun ardından sosyal medyada infial yaratan bir başka video daha ortaya çıktı. Mehmet Kızılçınar isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini Instagram'dan paylaştı.

Küçük çocuğun ağzına sigara verildiği görülen görüntülere tepki yağarken #MehmetKızılçınarTutuklansın paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi.

Mardin Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKızılçınarTutuklansın' paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken 'geleceğin keşi' şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.