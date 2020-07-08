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    • Yaşam
    • 08.07.2020 14:32
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    • 08.07.2020 14:38
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    'dan sonra bir skandal görüntü de 'den! Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

    Gaziosmanpaşa'da 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirip görüntüye alan 19 yaşındaki Betül A.'nın ardından bir skandal da 'den geldi. 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen küçük bir erkek çocuğa 'babası' olduğu iddia edilen isimli bir şahıs tarafından zorla sigara içirilmeye çalışıldı. ’de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada ‘MehmetKızılçınarTutuklansın’ paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

    Küçük çocuğa zorla sigara içirmeye çalıştılar

    Son dakika haberleri... Dünkü skandal videonun ardından sosyal medyada infial yaratan bir başka video daha ortaya çıktı. isimli bir şahıs 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğa sigara içirerek görüntülerini 'dan paylaştı.

    Küçük çocuğun ağzına sigara verildiği görülen görüntülere tepki yağarken #MehmetKızılçınarTutuklansın paylaşımlarının ardı arkası kesilmedi.

    Kızıltepe'de çekildiği iddia edilen görüntülerin yayınlanmasının ardından sosyal medyada 'MehmetKızılçınarTutuklansın' paylaşımları yapılmaya başlarken skandal video büyük tepki çekti.

    Videoda görüntüleri çeken şahısların gülüşme sesleri duyulurken 'geleceğin keşi' şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı görülüyor.

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