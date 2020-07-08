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    • 09.07.2020 01:56
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    Valiliği duyurdu: Operasyondan dönen helikopter teknik arıza nedeniyle zorunlu iniş yaptı

    Valiliği, operasyondan dönen bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ormanlık alana zorunlu iniş yaptığını bildirdi. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği aktarılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 () timinin bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

    Operasyondan dönen helikopter zorunlu iniş yaptı

    Valiliği, operasyondan dönen bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ormanlık alana zorunlu iniş yaptığını bildirdi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Genç ilçesine bağlı Akpınar köyü sınırlarında 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sularında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda görevli timleri alarak dönen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığına ait genel maksat helikopterinin, meydana gelen teknik arıza nedeniyle ormanlık ve sarp alana zorunlu iniş yaptığı belirtildi.

    CAN KAYBI YOK
    Helikopterdeki 7 personel ve 3 mürettebatta herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği aktarılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı 5 () timinin bölgeye intikal ettiği kaydedildi.

    Valilikten yapılan açıklama:

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