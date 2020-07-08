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    • 09.07.2020 06:40
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    • 09.07.2020 06:41
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    | Meteorolojiden o bölgeye sağanak yağış ve sel uyarısı | 9 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve ile , Doğu Anadolu’nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli, Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte, 9 Temmuz il il tahminleri...




    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında) ile , Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.




    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    EDİRNE °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 27°C
    Parçalı yer yer çok bulutlu



    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

    İZMİR °C, 35°C
    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA °C, 28°C
    Parçalı az bulutlu

    MUĞLA °C, 37°C
    Az bulutlu ve açık

    UŞAK °C, 31°C
    Parçalı az bulutlu

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

    ADANA °C, 34°C
    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 30°C
    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 33°C
    Parçalı ve az bulutlu



    İÇ ANADOLU
    Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 32°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SİVAS °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    BOLU °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DÜZCE °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KASTAMONU °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ZONGULDAK °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu



    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    RİZE °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    SAMSUN °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TOKAT °C, 27°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    TRABZON °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ERZURUM °C, 25°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KARS °C, 24°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    MALATYA °C, 35°C
    Parçalı bulutlu

    VAN °C, 28°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR °C, 39°C
    Az bulutlu ve açık

    GAZİANTEP °C, 36°C
    Az bulutlu ve açık

    SİİRT °C, 38°C
    Az bulutlu ve açık

    ŞANLIURFA °C, 41°C
    Az bulutlu ve açık
    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteorolojiden o bölgeye sağanak yağış ve sel uyarısı | 9 Temmuz 2020 hava nasıl olacak?
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