Kurban pazarlığında "sopalı" dönem başladı

"FİYATLAR GEÇEN YILA GÖRE ARTTI"

Pazarda küçükbaş kurbanlıklar 900 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 6 bin liradan başlayıp, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Besicilerden İzzet Çetin, geçtiğimiz yıllara oranla henüz bekledikleri satışın olmadığını belirterek, "Şimdilik satışlar istediğimiz ölçüde değil. Kurban Bayramı'na yaklaştığımızda artmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yıla göre hayvan başı 2 bin ila 3 bin arasında bir fiyat artışı yaşandı." diye konuştu.

Küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara geldiğini kaydeden besicilerden Sefa Turan Hamamcı ise büyükbaşa oranla küçükbaş kurbanlıkların satışlarının daha iyi olduğunu ifade etti.

Çubuk Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışları nedeniyle her türlü tedbirleri aldıklarını belirten Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ise şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle bu yıl daha fazla hijyene ve mesafeye önem veriyoruz. Ayrıca maske, mesafe ve hayvan sağlığı noktasında kontrollerimiz gün boyunca devam ediyor. Sabah erken saatlerde vatandaşlarımız ateşleri ölçülerek pazar alanına alınıyor. Hem satıcıların hem de alıcıların kurallara uymasını istiyoruz."