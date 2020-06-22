Nüfus Müdürlüğü'ne gidince hayatının şokunu yaşadı! Meğer yıllar önce...

Şaziye ve Yüksel Karakuş çifti 27 yıl önce evlendi. Evlendikten uzun bir süre sonra anlaşmazlık yaşayan çift memleketi Zonguldak'a yerleşmeye karar verdi. Aile, geçim sıkıntısı yaşamaya başlayınca Yüksel Karakuş İstanbul'a dönerek inşaatlarda çalışmaya başladı.

Yüksel Karakuş iddiaya göre çalıştığı süre içerisinde ailesini ihmal etmeye başladı. Nadir zamanlarda Zonguldak'a giderek çocuklarını gören Karakuş bu sürede yaşadığı ilden de ikametini aldırdı. Yaşlı adam, 2,5 yılı aşkın zaman eşinin yanına gitmeyince Şaziye Karakuş bu duruma daha fazla dayanamayarak boşanma kararı aldı. Genç kadın Zonguldak Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi sunarak eşinin kendisi ve çocuklarıyla ilgilenmediğini, nerede yaşadığını bilmediğini ve yaklaşık 2,5 senedir görüşmediğini bu nedenle boşanmak istediğini belirtti.

BOŞANDIĞINDAN HABERSİZ BOŞANDI

Aile Mahkemesi yapılan tüm tebligatlara rağmen Yüksel Karakuş'a ulaşamadı. Mahkeme ilginç bir karar imza atarak yapılan tüm işlemlere rağmen yerini tespit edemediği Yüksel Karakuş'tan Şaziye Karakuş'u boşadı. Mahkeme, Karakuş'un yapılan tüm tebligatlara rağmen bulunamadığını gerekçeli kararında belirtti.

SABAH mahkemenin yerini tespit edemediği Yüksel Karakuş'a ulaştı. Aile Mahkemesi'nin verdiği skandal karardan yıllar sonra haberi olduğunu söyleyen Yüksel Karakuş, 'Her ne kadar eski eşim hakkımda mahkemeye sunduğu dilekçede kaybolduğum, yerimi bulamadıklarını ifade etse de nerede olduğumu biliyorlardı. Ancak mahkeme tarafından bana hiçbir şekilde tebligat yapılmadı' dedi.

BOŞANDIĞINI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE ÖĞRENDİ

Yüksel Karakuş nüfus müdürlüğüne gittiğinde eşinin kendisinden boşandığını anlatarak, 'Ben inşaat işçisi olduğum için ikamet almadan çalışıyorum. Mahkemeye başvuran eşimle o dönemde iletişimim vardı. Bana söyleyebilirdi. Bu sırada da aileme para gönderiyordum. Sigortalı bir iş bulup gerekli belgeleri toplamaya başladım. Sağlık raporu almak için ikametim olması gerektiğini öğrendim. Bu nedenle nüfus müdürlüğüne gittiğimde eşimin benden boşandığını öğrendim. Büyük bir şok yaşadım' ifadelerini kullandı.

Yüksel Karakuş yaşadığı şokun ardından ailesinden kimsenin kendisiyle görüşmediğini kaydetti. Şuan bir kulübede yaşamını sürdürmeye çalışan Karakuş, 'Sağlık sorunlarımdan dolayı çalışamaz durumdayım. Ailemden kimse benimle görüşmüyor. Şuan konteynırda kalıyorum. Kimsesiz kaldım' ifadelerini kullandı.

DİLEK YAMAN-SABAH