Numara engelleme nasıl yapılır? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom numara engelleme yapma

Turkcell, Vodafone, Türk Telekom hat kullanıcıları numara engelleme işleminin nasıl yapıldığını merak ederek gündemde sıkça araştırılıyor. Her telefon hattına göre farklı numara engelleme yöntemleri vardır. Peki Numara engelleme nasıl yapılır? Telefonun içerisinden mi yoksa mesaj yoluyla mı yapılır? İşte merak edilenler…
TÜRK TELEKOM NUMARA ENGELLEME
Öncelikle "ENGELLE" yazıp 5555 mesaj atınız. Daha sonra Türk Telekom (Avea) şirketiniz hu hizmeti aktif edecektir.
Hizmet aktif edildikten sonra telefonunuzda çağrı yaptığınız tuşlar ile *100# tuşlarına tıklayınız. Bu tuşları tıklayıp çağrı tuşuna basınız.
Daha sonra önünüze bazı menüler gelecektir. Bunlardan Hayatı Kolaylatıran Servisler menüsünü seçiniz (3 nolu seçenek)
Buradan da 4 numaralı seçenekte yer alan sizin işleminize dair menüyü seçiniz.
Sistem Aktif Edildikten Sonra: CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX şeklinde yazarak 5555 mesaj atınız. Artık bu numara size asla ulaşamayacaktır.
Bu şekilde önlemek istediğiniz bütün numaraları sırasıyla yapınız.
Türk Telekom Engelli Kişiyi İptal Etme
Tekrar 5555'e SMS atarak bu işlemi yapacağız. Bu işlem için;
SIL CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX şeklinde yazıp 5555'e mesaj atmanız gereklidir.
Not: Büyük İ leri I şeklinde yazmanız gereklidir.
TURKCELL NUMARA ENGELLEME
ENGELLE yazıp 2222'ye mesaj atarak sisteme üye olunuz.
Daha sonra CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX yazıp (yani CAGRIENGELLE'den sorna bir boşluk ve önlemek istediğiniz numarayı başında 0 olmadan yazıp) 2222'ye mesaj atınız.
Turkcell'de Sadece Bazı Numaralardan Çağrı Almak İçin
CAGRIIZIN yazın. Arada bir boşluk bırakın ve başında 0 olmadan numarayı yazıp 2222'ye mesaj atın.
Örneğin: CAGRIIZIN 5351111111 şeklinde yazdıktan sonra 2222'ye mesaj atınız.