"PORNO DEĞİL NETFLİX YA"

Tepkilerin ardından gelen telefonda konuşan Prof. Dr. Hasan Kaval, karşısındaki kişiye "Ya hayır porno falan değil ya, porno değil ya. Nereden çıktı porno. Hayır porno değil ya, kim diyor porno. Netflix ya.." dedi.

O anlar, öğrencilerin kameraları tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.