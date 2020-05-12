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    • 13.05.2020 04:21
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    • 13.05.2020 04:21
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    Kamerayı açık unutan dekan Orhan Acar'dan skandal sözler! büyük tepki çekti...

    Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde kameranın açık olduğunu unuttu, skandal sözlere imza attı. "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyen Acar, büyük tepki çekti.


    Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın gerçekleştirdiği video konferans görüşmesinde yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu.



    "KIZLARIN RESİMLERİNİ DE GÖRÜYORUZ BÖYLECE"
    Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu hesap etmeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi.




    ODADAKİLER UYARINCA FARK ETTİ!
    Odadaki başka bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise sessizliğe bürünen Acar, daha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" diyerek gülümsedi.
    Haberler Yaşam Kamerayı açık unutan dekan Orhan Acar'dan skandal sözler! Sosyal medyada büyük tepki çekti...
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