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    • Güncel
    • 14.05.2020 Gazete
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    Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar skandal görüntülerin ardından kovuldu

    Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, konferans sırasında “Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma” dedi. Büyük tepki çekti. Görevden alındığı iddia edildi...

    Rezaleti gördük!

    Öğrencileriyle yaptığı görüntülü görüşmede, kameranın açık olduğunu unutan ve kullandığı ifadelerle tepki çeken dekan istifa etti. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, dün akşam öğrencilerin sorularını yanıtlamak için video konferansa katıldı.

    Yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" diyerek güldü. O ana ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı.

    Kameranın açık olduğunu unuttu! "Kızlara bakıyoruz çaktırma" dediği duyuldu! Öfke sel oldu. KOVULDU.

    CİNSEL TACİZ
    Gazi     Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın, video konferans görüşmesinde kız öğrencilere yönelik sözlerine, Türk Kadınlar Konseyi Derneği Adana Şube Başkanı avukat Meryem Türktekin "Cinsel taciz kimden gelirse gelsin müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz" diyerek, tepki gösterdi.


    Meryem Türktekin

    Dekan Prof. Dr. Orhan Acar'ın skandal sözlerine tepki yağdı.
    Böyle bir rezalet görmedim. Gerçekten şoktayım.
    Öğrencilerine bakış açısı ortaya çıkmıştır.
    Bu adam bir üniversitenin dekanı çok üzücü.
    Hakkında soruşturma başlatılmalı.
    Dekan olmuş ama...

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