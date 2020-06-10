



Yaptığı çalışmaların devamında şüphelilerin izine rastlayan ekipler, fiziki takibe başladı. Ekipler, olaydan bir gün sonra Esenyurt Turgut Özal Mahallesi üzerinde bulunan günlük kiralık apart dairesine operasyon düzenledi. Operasyonda 9 ayrı paket içerisinde toplam ağırlığı 3 kilo 860 gram olan esrar, çok sayıda çıt çıtlı plastik torba, hassas terazi, 3 bin 320 TL nakit para, 7 cep telefonu, 22 fişek ve sahte kimlik geçirilirken, çaldıkları otomobil de apartmanın otoparkında bulundu. Apart dairede yakalanan şüpheli Fatih D. (22) ve Y.F.K. (17) de gözaltına alındı.