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    • 10.06.2020 10:54
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    Günlük burç yorumları – 10 Haziran 2020 Çarşamba

    Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 10 Haziran 2020 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Günlük burç yorumları

    10 Haziran 2020 Çarşamba günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları…

    KOÇ: Bugün ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır ve taviz olmalı.

    BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.

    İKİZLER: Bugün yakın dostlarınızdan alacağınız destek, sizin için önemli bir pota oluşturacak.
    İş birliği yaptığınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüştekilere fikirlerinizi kabul ettireceksiniz.

    YENGEÇ: Maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi aktarırken zorluk çekmeyecek ve göz dolduracaksınız.
    Amacınıza uygun hareket ettiğiniz zaman çalışmalarınız ses getirecek.

    ASLAN: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanmalı ve tepki almamalısınız.

    BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
    Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Çıkacak fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.

    TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanlar sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.

    AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
    Sağ duyulu olmak adına üstün bir çaba sarf ediyorsunuz.. Bırakın, biraz da sizi çevreniz düşünsün.

    YAY: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz.
    Elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.

    OĞLAK: Yaşamın her anında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emeksiz bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Bugünlerde her olayın arkasında farklı nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

    KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da sizde sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.
    Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

    BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da cesurca yaymalısınız. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden, arkadaş ve dostlar konusunda seçici oluyorsunuz.
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