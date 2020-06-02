Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.06.2020 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.06.2020 08:33
    ABONE OL

    Nostajlik tramvay 'nde yeniden seferlere başladı

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında seferlerine ara verilen nostaljik tramvay normalleşme süreciyle birlikte yaklaşık 2 ay sonra bu sabah ilk seferini 'nde yaptı.

    2 ay sonra bir ilk! Yeniden başladı
    Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 Nisan'da seferlerine ara verilen nostaljik tramvay bugün ilk seferini yapmak için 'na geldi. Sabah saat 07.00 itibarıyla yolcularını alan nostaljik tramvay ilk seferini yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirdi. Nostaljik tramvayın seferlerine başlamasıyla bilinir haline dönmeye başladı.

    Tramvaya ait zil seslerinin İstiklal Caddesi'nde yankılandığı duyan vatandaşlar ise telefonlarını sarılarak o anları kaydetti.
    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Yaşam Nostajlik tramvay İstiklal Caddesi'nde yeniden seferlere başladı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri