Normalleşme dün başladı. Milyonlar sokağa aktı. Kafe ve lokantalar dolup taştı. Zabıta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında tedbiri elden bırakmadı. Metresini alıp ölçüm yaptı.
İLGİNÇ HAVADİS
Salgın evcil hayvanları da vurdu. Hayvanseverler kedilerini, köpeklerini zayıflatmak için veterinere koştu.
VİRÜSE KARŞI BAKIR
İngiliz uzmanlar araştırdı: Bakır, Coronavirüs'ü 4 saatte öldürüyor. Tüm dış yüzeyler bakırla kaplansın.
TATİLDE TÜRKİYE'YE
Avrupalı acentelerden Türkiye'ye rezervasyon başvurusu yağdı. 2021'in kışı için de yoğun talep var...
KEYİFLER KEBAP
ADANA'DA kebapçılar yeni döneme davullu zurnalı kutlamayla başladı. İlk günden lokantalar doldu taştı. Herkes, karantinada en çok kebap yemeyi özlediğini açıkladı.
TÜRKİYE'NİN SON DÜRÜMÜ
Coronavirüs ile mücadelede dün itibariyle yeni normalleşme dönemi başladı. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmeler hizmete açıldı. Büyükşehirlerdeki seyahat kısıtlaması ise kaldırıldı. Uçak, tren ve otobüs seferleri de kontrollü olarak başladı. Vatandaşlar, yeni hayata adım attı.
Kimi sahile koşup deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi ise arkadaşlarıyla parklarda sohbete başladı. En iştah açan normalleşme ise Adana'da yaşandı. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu kebapçıda aldı. Müşteriler sabah 07.00'dan itibaren lokantaların kapısını çaldı.
Tedbir amaçlı durdurulan nikah başvuruları da başladı. Nikahlarda takı töreninin olmayacağı açıklandı.
RASTGELE!
Köprü ve sahillerdeki balık tutma yasağı da kalktı. Vatandaşlar, günler sonra Galata Köprüsü'ne koşup oltasını Haliç'e attı.
İstanbul'da İpek Alak, köpeği Pookie'nin karantinada kilo aldığını söyledi. "Köpeğim Corona mağduru oldu. Kilo aldı, tedaviye başladık" dedi.
HİJYENİK UÇUŞ
Corona önlemleri nedeniyle bir süre askıya alınan uçuşlar da dün tekrar başladı. Türk Hava Yolları, ilk seferini İstanbul'dan Ankara'ya saat 10.20'de yaptı. Uçuşta yolcular ve kabin ekipleri maske taktı.
TOPLU TAŞIMADA % 50 ŞARTI KALKTI
Toplu taşımada kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı. Metrobüs ve diğer toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca karar verilecek.
Kreşler 2.5 ayın ardırdan kapılarını açtı. Minikler, maskeli ve sosyal mesafeli şekilde oyun oynadı.
Antalyalılar, yasağın bitmesiyle birlikte soluğu denizde aldı. Deniz sıcaklığının 21 derece olduğu Konyaaltı Sahili'nde güneşin tadını çıkardı.
Bolu'da doğa harikası Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na girişlerin randevulu sistemle yapılacağı açıklandı.
Topkapı Sarayı 75 günlük aradan sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı. Ziyaretçiler müzeyi maske ile gezebilecek. Girişte herkesin ateşi ölçülecek.
Corona nedeniyle 23 Mart'tan beri kapalı olan tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı da dün hizmete açıldı. Çarşıda maske takmanın zorunlu olduğu vurgulandı.
TEST SAYISI 2 MİLYONU GEÇTİ
SAĞLIK Bakanlığı, dün 827 kişiye Covid-19 tanısı konduğunu, 23 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 563 olduğunu açıkladı. Dünkü test sayısı 31 bin 525 olurken, toplam test sayısı da 2 milyon 70 bin 719'a yükseldi.
SINAVLARDA HİJYEN DÖNEMİ
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için alınan önlemleri açıkladı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının cerrahi eldivenle dağıtılacağını vurguladı. Ayrıca özel okulların 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağı açıklandı.
HİÇ NORMAL DEĞİL
CORONAVİRÜS salgınının ardından Türkiye, normalleşme dönemine girdi. Unutulan İstanbul trafiği ve metrobüs çilesi geri geldi. Toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk dikkat çekti.
İSTANBUL Valiliği, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim ve Şişhane istasyonu ile Taksim-Kabataş füniküler hattının saat 16.00'te kapatılacağını açıkladı.