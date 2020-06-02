



TÜRKİYE'NİN SON DÜRÜMÜ

Coronavirüs ile mücadelede dün itibariyle yeni normalleşme dönemi başladı. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmeler hizmete açıldı. Büyükşehirlerdeki seyahat kısıtlaması ise kaldırıldı. Uçak, tren ve otobüs seferleri de kontrollü olarak başladı. Vatandaşlar, yeni hayata adım attı.



Kimi sahile koşup deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi ise arkadaşlarıyla parklarda sohbete başladı. En iştah açan normalleşme ise Adana'da yaşandı. Yasağın kalkmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu kebapçıda aldı. Müşteriler sabah 07.00'dan itibaren lokantaların kapısını çaldı.

