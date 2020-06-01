Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı: Normalleşme dönemi başladı

Kübra-Kemal Kaygın çifti ilk dansını böyle yaptı.
Kayseri'deki düğünde sıkı önlemler alındı. Akrabalar arabada, komşular ise evlerinde eller havaya diyerek oynadı.
ESKİ HAYATA YENİ ADET
Türkiye'nin Coronavirüs ile mücadelesinde bugünden itibaren normalleşme dönemi başladı. Lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler bu kapsamda hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı, bu işletmelerde alınacak önlemlerin olduğu bir rehber yayımladı. İçerisinde şu uyarılar yer aldı:
CANSIZ MANKENLİ UYARI
Bazı kafeler, oturması yasak olan yerlere uyarı yazısı koymak yerine cansız manken yerleştirdi.
SEYAHATLERDE HES KODU
14 büyükşehir ile Zonguldak'ta bu gece yarısı seyahat kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığı, 81 ile seyahat kısıtlamasıyla ilgili genelde gönderdi. Uçak, tren, otobüs ile yapılacak seyahatlerde biletlerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ulaşılacak kod ile alınacağı belirtildi.
İşletmeler, oturum düzeninde sosyal mesafe planını hazırlamalı. Müşteri kapasitesi belirlenmeli.
Müşterilerin tesise girişte ateş ölçümü yapılmalı. 38 dereceden yüksek ateşi olanlar işletmeye alınmamalı.
Tesis girişinde el antiseptiği bulundurulmalı. Müşteriler maskesiz içeri alınmamalı.
Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler arasında uygulanmaz.
Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.
Masa yanlarına sandalye korunmayacak. Masada tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete bulunacak.
Restoran ve kafelerde açılış için start verildi. Masalar arasındaki mesafeler ölçülerek yeniden dizayn edildi. Sosyal mesafeye uyulması için uyarılar asıldı.
MÜZELER AÇILIYOR
18 Mart'tan itibaren ziyarete kapatılan müzelerin, normalleşme ile birlikte açılması kararlaştırıldı. Milli Saraylar, 75 günün ardından ziyaretçilerini beklemeye başladı. Müzelerde dün dezenfekte işlemleri yapıldı.
9 BİN 877 KİŞİYE CEZA
İçişleri Bakanlığı, 2 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının dün gece sona erdiğini açıkladı. Kısıtlamaya uymayan 9 bin 977 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını vurguladı.
CAN KAYBI 25 OLDU
Sağlık Bakanlığı, dün 839 kişiye Covid- 19 tanısı konduğunu, 25 kişinin vefat ettiğini, toplam can kaybının 4 bin 540'a yükseldiğini açıkladı. 989 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 127 bin 973 oldu.
YENİ DALGA BEKLEMİYORUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs'ün dünyada bitmedikçe Türkiye'de de kolay kolay bitmeyeceğini söyledi. Koca, "Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62'yi geçmedi. Herkes birbirini uyarmalı. Kurallara uyulmalı. Yeni bir dalga beklemiyorum" dedi.