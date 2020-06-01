Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı: Normalleşme dönemi başladı







ESKİ HAYATA YENİ ADET

Türkiye'nin Coronavirüs ile mücadelesinde bugünden itibaren normalleşme dönemi başladı. Lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmeler bu kapsamda hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı, bu işletmelerde alınacak önlemlerin olduğu bir rehber yayımladı. İçerisinde şu uyarılar yer aldı:



CANSIZ MANKENLİ UYARI

Bazı kafeler, oturması yasak olan yerlere uyarı yazısı koymak yerine cansız manken yerleştirdi.



SEYAHATLERDE HES KODU

14 büyükşehir ile Zonguldak'ta bu gece yarısı seyahat kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığı, 81 ile seyahat kısıtlamasıyla ilgili genelde gönderdi. Uçak, tren, otobüs ile yapılacak seyahatlerde biletlerin Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden ulaşılacak kod ile alınacağı belirtildi.



