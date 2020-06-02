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    • 02.06.2020 09:06
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    'ta feci : 2'si çocuk 4 kişi yaralandı!

    'ta bi otomobil tarlaya daldı. Otomobilin, sulama deposuna çarparak durabildiği da 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Bayburt'ta feci kaza: 2'si çocuk 4 kişi yaralandı!

    'ta meydana gelen trafik sında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

    Bayburt'tan Demirözü ilçesi yönüne giden Nevzat Sevindik (45) yönetimindeki 29 AG 157 plakalı otomobil, Mutlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

    Otomobilin, sulama deposuna çarparak durabildiği kazada, sürücüyle araçta bulunan Nevin Akbulut (4), Kübra Akbulut (6) ile Hacer Akbulut (34) yaralandı.

    112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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