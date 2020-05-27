



Erkek terörü salgın döneminde de bitmek bilmedi. Korkunç olay, geçtiğimiz pazar Muğla'da gerçekleşti. Zeynep Şenpınar (25) ile erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu (26), bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Milli boksör olan genç, Şenpınar'ı göğsünden bıçaklayarak katletti. Sonra da kendini ihbar etti. Eve giden sağlık ekipleri, genç kızın öldüğünü belirledi. Cinayetle ilgili ortaya çıkan bir detay ise yeniden yürekleri deldi. Talihsiz genç kızın, olaydan iki hafta önce polise giderek şikayetçi olduğu ancak sporcuya 15 gün evden uzaklaştırma cezası verilmesi üzerine ertesi gün şikayetini geri çektiği öğrenildi.