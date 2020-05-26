'BUGÜN BUNU YAPAN YARIN DAHA FAZLASINI YAPAR' DİYE UYARMIŞTIK

Zeynep Şenpınar'ın bir arkadaşının öğretim üyesine, "Hocam şu an Muğla'da değilim. 2 hafta önce dayak yediğini, polise gidip uzaklaştırma verdirttiğini ama ertesi gün gidip kaldırttığını anlatmıştı. Bu kız ile çocuk uzun süredir beraber. Çocuk bu kızı arkadaşından ayırıp bodrum katta ev tutuyor. Sonra bu kız hep orada yaşamaya başlıyor. Kirasına falan da yardımcı olmamış. Hep kavga ediyorlarmış. Zaten 2 hafta önce kız dayak yiyor yüzü gözü tanınmaz hale geliyor. Bayılıp hastaneye gidiyor ama dayak yediği gün imdat diye bağırmasına rağmen ev sahibi falan olaya karışmıyor. Bize de bu olayı suratı iyileştikten sonra anlatıyor. Kendisini 'Bugün bunu yapan yarın daha fazlasını yapar' diye uyarmıştık ama dinletemedik. Hatta başka yerde kalmasını söyledik. Bugün de bu acı haberi aldık" mesajı attığı ortaya çıktı.