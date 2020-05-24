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    • 24.05.2020 18:59
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    • 24.05.2020 18:59
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    ün öldürdüğü Zeynep için üniversitesinden mesaj: Bu sonuncu olsun…

    ’da erkek arkadaşı Selim Ahmet K. tarafından vahşice katledilen Bölümü'nden geçen yıl mezun olan için üniversitesi mesaj yayınladı. İşte Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

    Zeynep için üniversitesinden mesaj

    Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.

    Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

    ardından Zeynep'in mezun olduğu Sıtkı Koçman Üniversitesi bir mesaj yayınladı.

    Üniversite mesajında şunları kaydetti: Üniversitemiz Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2019 mezunlarından #ZeynepŞenpınar ın ölümünü derin bir acıyla öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşayacağı onca güzel yıla rağmen hayattan koparılan Zeynep'in ölümünün, kadın cinayetlerinin sonuncusu olmasını diliyoruz. Sevenlerinin başı sağ olsun.

    Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH


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