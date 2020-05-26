Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 26.05.2020 17:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.05.2020 17:42
    ABONE OL

    5 kişiyi alıkoyup gasp eden şüpheli, gazetecilere tekme attı!

    ’te 5 kişiyi alıkoyup işkence ederek para, altın ve cep telefonlarını gasp eden C.S. (25) yakalandı. Gözaltına alınan C.S., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tekme atmaya çalıştı.

    5 kişiyi alıkoyup gasp eden şüpheli, gazetecilere tekme attı!

    'te farklı tarihlerde polise başvuran 5 kişi, alıkonulup işkenceye maruz kaldıklarını ve silah zoruyla değerli eşyalarının gasp edildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdur kişilerin C.S. tarafından alıkonularak gasp edildiğini belirleyen polis, şüpheliye ulaşmak için takibe başladı. Polis ekiplerinin 2 ay süren takibinin ardından şüphelinin bulunabileceği adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan adreslerden birisinden kaçmaya çalışan C.S., kovalamaca sonucu yakalandı.

    BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

    Gözaltına alınan C.S., emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişi sırasında kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tekme atmaya çalışan C.S., polisler tarafından engellendi.

    Haberler Yaşam 5 kişiyi alıkoyup gasp eden şüpheli, gazetecilere tekme attı!
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri