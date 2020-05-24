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    • 25.05.2020 00:05
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    Milli boksörün öldürdüğü ‘ın çarpıcı görüntüleri ortaya çıktı!

    ’da milli boksör erkek arkadaşı Selim Ahmet K. tarafından vahşice katledilen Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ‘ın videosu ortaya çıktı. İşte Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın özel haberinin detayları...

    Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan ile erkek arkadaşı Selim Ahmet K. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu acı olay meydana gelmiş, Milli boksör olduğu öğrenilen Selim Ahmet K., kavga sırasında mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Şenpınar'ı dövüp, göğsünden bıçaklamıştı.

    Ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunan Selim Ahmet K.'nın ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtilmişti.

    Zeynep Şenpınar'ın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Şenpınar'ın güzel sesi ile şarkı söylemesi dikkat çekiyor.


    Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH


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