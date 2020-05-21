Emin Dede’nin yüzü güldü

Hakkari Yüksekova'da oturan Mehmet Emin Atasoy'un (64) 10 bin liraya aldığı ineği, geçtiğimiz günlerde bataklığa saplandı. Yaşlı adam, iki gün arazide mahsur kalan hayvanıyla yattı. Yardım çağrısı ise yetkililere ulaştı. İnek dün kurtarıldı. Çok mutlu olduğunu belirten yaşlı adam, "10 nüfusluk ailemin geçim kaynağı bu inek. Şükür kurtardık. Dün de belediyeye bağlı veteriner ekipler geldi ve muayene yaptılar. Sadece ayağında incinme var. İnşallah düzelir ve eski haline döner. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.