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    • Yaşam
    • 20.05.2020 Gazete
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    Yerli ve milli sıcak hava balonu 'da Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle uçtu

    ’nin ilk yerli sıcak hava balonu, ’ü ve nedeniyle Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile ’dan havalandı.




    Coronavirüs     tedbirleri kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sıcak hava balonuyla uçuşları 1 Temmuz'a kadar erteledi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yaşayan sıcak hava balonu işletmecisi ve pilotu Mehmet Halis Aydoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Türkiye'nin ilk yerli ve sıcak hava balonuyla uçuş gerçekleştirdi.



    Kapadokya semalarına havalanan Aydoğan, "Benim için gurur günü. Uzun zamandır bu hayali kuruyordum" dedi.



    Aydoğan konuşmasının ardından, üzerinde "İstikbal Göklerdedir" yazan Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonuna bağladığı Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile Kapadokya semalarında dolaştı.

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