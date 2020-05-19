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    • 20.05.2020 06:43
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    'da korkunç olay! Çığlık sesini duyanlar ekiplere haber verdi

    'nın Yüreğir ilçesinde bulunan bir inşaat halindeki binadan gelen çığlık seslerinin ardından vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Haber verilen polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, ölen kişinin inşaat halindeki bir binadan düştüğünü belirledi.

    Adana'da korkunç olay! Gece yarısı çığlık sesleri...

    'da ihbar üzerine olay yerine giden polis yerde erkek cesedi ile karşılaştı. Yapılan çalışmada cesedin inşaat halindeki bir binadan düştüğü tespit edildi.

    Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent mahallesinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar çığlık sesi duyduktan sonra yerde hareketsiz bir erkek görüp yerde yattığını polise ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti. Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ölen kişinin inşaat halindeki bir binadan düştüğünü belirledi.



    Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken polisin incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılacak otopsisinin ardından ölen kişinin intihar edip etmediği tespit edilecek. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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