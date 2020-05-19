2 KİŞİ YARALANDI

Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi S.Y. ve bu sırada sokaktan geçen bir kadın bacağından yaralandı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye asayiş ve özel harekat timleri sevk edildi.