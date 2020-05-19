19 Mayıs saat 19.19'da tüm Türkiye İstiklal Marşı için tek ses oldu!
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşların evlerinin balkonlarından eşlik ettiği İstiklal Marşı'na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberindeki Sağlık Bakanılığı çalışanları da katıldı. İşte yurt genelinden kareler...
19.05.2020 20:25
- Son Güncelleme: 19.05.2020 20:28
DİĞER GALERİLER