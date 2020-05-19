Son dakika: Başkan Erdoğan'dan gençlere 19 Mayıs mesajı: Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden 19 Mayıs nedeniyle bir video paylaşımında bulundu.
Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 19, 2020
Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var! pic.twitter.com/etxoQ8Pi6i
Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Gençler, büyük düşünmekten, büyük hayaller kurmaktan, büyük hedeflere doğru yol almaktan asla vazgeçmeyin.
Arkanızda Türkiye Cumhuriyeti var!" ifadelerine yer verdi.