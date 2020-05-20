Ercüment Ovalı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürüttüğü aşı çalışmasıyla ilgili olarak dün kişisel Twitter hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Aşı çalışmamız 1. basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. basamak ve 3. basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin, yerden yere vurun, 50 günde bu kadar yapabildik" ifadesini kullanan Ovalı'nın kendisini eleştirenlere "Ak ve kara troller" ifadesini kullanmıştı.

BAKAN KOCA DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha önce sosyal medya hesabından "Dornaz Alfa" isimli ilacın koronavirüse iyi geldiğini söyleyen Ercüment Ovalı'ya tepki göstererek, "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz." demişti.