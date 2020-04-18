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    • 18.04.2020 09:17
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    "Dornaz alfa" açıklamasıyla tepkilerin odağındaki isim olan Prof. Dr. 'dan ‘Altın vuruş" açıklaması

    Son dakika haberi... Kovid-19’a karşı ekibiyle birlikte laboratuvarda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. , kistik fibroziz denen hastalıkta yıllardır kullanılan “dornaz alfa” etken maddeli ilacın, virüs tedavisinde laboratuvarda “mucizevi sonuçlar” gösterdiğini açıkladı. Laboratuvar çalışmalarında bu ilacın hastalığın akciğer üzerinde oluşturduğu zarı yok ederek hastaların nefes almalarını sağlayabileceğini belirten Ovalı, 23 Nisan’da “altın vuruş” dediği çalışmanın detaylarını paylaşacağını söyledi. , dün gerçekleşen sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden Ovalı'ya tepki göstermişti. Koca "Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz" ifadelerini kullanmıştı.

    ‘Altın vuruşu açıkladık’

    Ovalı, "Kistik fibrozis hastalığında yıllardır kullanılan bir ilaç. Bu ilacı test ettik ve sonuçlar dramatik gelince 23 Nisan'ı beklemenin yazık olacağına karar verdim" diye anlattı. Ovalı sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Bu ilaç o zarı parçalıyor ve hasta nefes almaya başlıyor. Bağışıklığa, hastalığı yenmesi için süre sağlıyor. Öldürücü olan kısmı yok ettiğinizde zaten gerisini bağışıklık hallediyor. Bu laboratuvardan çıkan bir sonuç. Klinikte acil koduyla test edilmesi gerekiyor. Aşı da çıkacak göreceksiniz."

    Çıkış noktasının kendilerinin yaptığı eski deneyler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ovalı, "Şimdi bu projeyi acil koduyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TUSEB) yüklüyoruz. Bu altın vuruşumuzdu, altın ürünümüz. İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

    BİLİM İNSANLARI TEMKİNLİ
    Milliyet'in haberine göre Ovalı'nın açıkladığı tedavi şekline bilim insanları temkinli yaklaştı. Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kullandığımız sıtma ilacı bütün ülkelerde kullanıyor ama son günlerde ortaya çıkan sonuçların tamamı olumsuz. Bunların hiçbirinin çok büyük bir etki sağladığını düşünmüyorum" dedi.

    Üsküdar Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Asist. Prof. Kaan Yılancıoğlu da öncelikli olarak araştırmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

    BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
    Prof. Dr. Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın virüs tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini ve isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurmuştu. , dün gerçekleşen sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden Ovalı'ya tepki gösterdi. Koca "Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz" diyerek tepki gösterdi.

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    Haberler Güncel "Dornaz alfa" açıklamasıyla tepkilerin odağındaki isim olan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ‘Altın vuruş" açıklaması
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