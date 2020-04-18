Ovalı, "Kistik fibrozis hastalığında yıllardır kullanılan bir ilaç. Bu ilacı test ettik ve sonuçlar dramatik gelince 23 Nisan'ı beklemenin yazık olacağına karar verdim" diye anlattı. Ovalı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ilaç o zarı parçalıyor ve hasta nefes almaya başlıyor. Bağışıklığa, hastalığı yenmesi için süre sağlıyor. Öldürücü olan kısmı yok ettiğinizde zaten gerisini bağışıklık hallediyor. Bu laboratuvardan çıkan bir sonuç. Klinikte acil koduyla test edilmesi gerekiyor. Aşı da çıkacak göreceksiniz."

Çıkış noktasının kendilerinin yaptığı eski deneyler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ovalı, "Şimdi bu projeyi acil koduyla Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TUSEB) yüklüyoruz. Bu altın vuruşumuzdu, altın ürünümüz. İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz" diye konuştu.





BİLİM İNSANLARI TEMKİNLİ

Milliyet'in haberine göre Ovalı'nın açıkladığı tedavi şekline bilim insanları temkinli yaklaştı. Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Kullandığımız sıtma ilacı bütün ülkelerde kullanıyor ama son günlerde ortaya çıkan sonuçların tamamı olumsuz. Bunların hiçbirinin çok büyük bir etki sağladığını düşünmüyorum" dedi.

Üsküdar Üniversitesi Kimya-Biyoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Asist. Prof. Kaan Yılancıoğlu da öncelikli olarak araştırmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

BAKAN KOCA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Prof. Dr. Ercüment Ovalı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini ve isminin Dornaz Alfa olduğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden Ovalı'ya tepki gösterdi. Koca "Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz" diyerek tepki gösterdi.

