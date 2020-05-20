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    • 20.05.2020 14:28
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    yapılan narenciye bahçesinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti

    'da narenciye bahçesinde yapıldıktan sonra aniden fenalaşan uyruklu Rime El Abid (25), hayatını kaybetti. İlaçlama sonrası Abid, bir süre sonra nefes almakta zorlandığını fark edince arkadaşları yardıma koştu. Adana Eğitim ve ’ne kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

    İlaçlama sonrası hayatını kaybetti!

    'da yapılan narenciye bahçesinde aniden fenalaşan uyruklu Rime El Abid (25), hayatını kaybetti.

    BİR SÜRE NEFES ALAMADI
    Olay, saat 12.00 sıralarında Karataş ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Evli Rime El Abid'in çalıştığı narenciye bahçesindeki ağaçlar sabah saatlerinde ilaçlandı. Bahçedeki mesaisi devam eden Abid, bir sürü sonra nefes almakta zorlandığını söyledi. Arkadaşlarının yardımına koştuğu kadın, Adana Şehir Eğitim ve 'ne kaldırıldı. Abid, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
    Rime El Abid'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adana Kurumu'na kaldırıldı.

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