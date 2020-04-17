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    • 17.04.2020 20:11
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    Sağlık Bakanı 'dan Prof. Dr. 'ya '' tepkisi

    Prof. Dr. dün gece yarısı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini ve isminin olduğunu duyurmuştu. Sağlık Bakanı , bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada isim vermeden Ovalı'ya tepki gösterdi. Koca "Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz" diyerek tepki gösterdi.

    Bakan Koca'dan Ovalı'ya tepki

    Prof. Dr. dün gece yarısı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaklaşık 1 aydır üzerinde çalıştıkları ilacın koronavirüs tedavisinde kullanılmaya başlanabileceğini ve isminin olduğunu duyurmuştu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Koca, bir basın mensubunun sorusu üzerine isim vermeden Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamasına 'Sosyal medya üzerinden kimsenin umudu ile oynanamaz' diyerek tepki gösterdi.

    BAKAN KOCA: İLAÇ VE AŞI İŞİ MİLLİ VE STRATEJİK BİR İŞTİR
    Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medyadaki açıklaması için "Sözü edilen ilaç uluslararası bir ilaç firmasının patentli ilacı. Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz. İlaç ve aşı işi hem milli hem stratejik bir iştir. Sosyal medya üzerinden yapılmaz." dedi.

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