MAHKEMEDE İNKAR ETTİ

Dava İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davanın 5. duruşmasında karar çıktı. Şüpheli Asad Jan bu kez mahkemede suçunu inkar etti. Jan'ın avukatı savunmasında, "Ortada bir ceset olmadığı için zaten bir cinayetin olup olmadığı belli değildir. Aynı zamanda çocuğa karşı cinsel istismar suçunun oluştuğu söylenmektedir. Her ne kadar bilirkişi raporunda ve sanığın fotoğrafları anlamlandırmasında fotoğraflarda kendisinin olduğunu söylemiş ise de çocuğun bakkalda görüldüğünü zaten daha önce beyan etmiştir. Evde yapılan araştırmalar sonucunda çocuğa ait herhangi bir saç teli ya da kan gibi bir delile rastlanılmamıştır" diyerek Jan'ın cinayeti işlemediğini ileri sürdü.