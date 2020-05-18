





Öğlen saatlerinde şahsın en son İstiklal Mahallesi'nde bir binaya girdiği bilgisini alan polis, söz konusu adrese gittiklerinde binanın çatısında Kamacı'nın yerde hareketsiz yattığını belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı adamın cesedinin evinin iki bina yanındaki apartmanın çatısında bulunması ise evini karıştırmış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi. Yapılan incelemelerin ardından Kamacı'nın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Kamacı'nın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.

