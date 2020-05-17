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    • 17.05.2020 10:01
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    ? yasağı genelgesi

    Corona virüs ile tüm dünya gibi ülkemiz de mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sosyal izolasyon sağlamak için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı corona virüs ile mücadele kapsamında 65 üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi hazırladı. Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaklıkların 65 üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için risk oluşturacağından dolayı sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki ve hangi saat aralığında olacak? yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilen soruların yanıtları…

    65 üstü sokağa çıkma izni ne zaman? 65 üstü sokağa çıkma yasağı genelgesi

    Binlerce vatandaş sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceğini merak ediyor. 19 Mayıs resmi tatilinin bu yıl Salı gününe denk gelmesinden dolayı hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilerek 4 günlük tatil ilan edildi. 65 üstü yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlar için ise sürekli sokağa çıkma yasağı uygulandı. Corona virüs vakalarının azalmaya başlamasıyla birlikte 65 üstü yaş üstü, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 20 yaş altı vatandaşlara esnetme yapıldı. Peki 65 üstü sokağa hangi gün ve saatler arasında çıkabilecek?

    65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA NE ZAMAN?

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

    Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12:00-18:00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre 17 Mayıs pazar günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma saatleri değişti. Yapılan değişiklikle bu kapsamdakiler pazar günü 12.00- 18.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçileri ile birlikte 17 Mayıs 2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacakları açıklanmıştı.

    Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile önümüzdeki günlerin meteorolojik verilerinde hava sıcaklarının yüksek seyredeceğinin değerlendirilmesi üzerine 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 12.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmalarına karar verilmiştir" denildi.

    SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

    Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il sınırları içinde ikâmet eden tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
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