Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Tarımcılar Caddesi üzerinde yaşandı. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki gurup cadde üzerinde karşılaşınca kavga çıktı. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada cadde savaş alanına döndü.

Saniye saniye kameralara yansıyan kavgada 8 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle feci şekilde yaralandı.