Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümü ile yine herkesi ekranları başına kilitledi.
Yarışmanın son bölümünde Sabri Sarıoğlu ile ilgili sorulan "2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?" sorusu dikkat çekti.
JOKER HAKKINI KULLANDI
Yarışmacı, ''2004'te Villarreal - Galatasaray arasındaki UEFA Kupası 3. tur rövanş maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı nasıl yazılmıştır?'' sorusuna cevap verebilmek için joker hakkını kullanmak zorunda kaldı.
SABRİ YERİNE 'SARBİ' YAZILMIŞTI
2004'te Villarreal Galatasaray arası UEFA kupası 3. tur rövanş maçında maçında forma giyen Sabri Sarıoğlu'nun 55 numaralı formasında adı SARBİ olarak yazılmıştır.