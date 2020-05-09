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    • Yaşam
    • 09.05.2020 Gazete
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    'dan Adapazarı'na gönderdiği çocuklarına iki aydır hasret

     Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan , Mart' ayında çocuklarını bir haftalığına Adapazarı'ndaki babalarına yolladı. Ancak kısıtlamalar nedeniyle iki aydır evlatlarına hasret kaldı.

    Ana hasret!
    Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan , Mart' ayında çocuklarını bir haftalığına Adapazarı'ndaki babalarına yolladı. Ancak kısıtlamalar nedeniyle iki aydır evlatlarına hasret kaldı.


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