Antalya'dan Adapazarı'na gönderdiği çocuklarına iki aydır hasret
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Şermin Demiral, Mart' ayında çocuklarını bir haftalığına Adapazarı'ndaki babalarına yolladı. Ancak kısıtlamalar nedeniyle iki aydır evlatlarına hasret kaldı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde temizlik personeli olarak görev yapan Şermin Demiral, Mart' ayında çocuklarını bir haftalığına Adapazarı'ndaki babalarına yolladı. Ancak kısıtlamalar nedeniyle iki aydır evlatlarına hasret kaldı.