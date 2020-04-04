Bugünkü
Takvim

'de zehir tacirlerine operasyon! 6 gözaltı

'de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonunda 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin İkametlerinde yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.

  • Yaşam
  • 04.04.2020 18:49
  •  - 
  • Son Güncelleme: 04.04.2020 18:49
ABONE OL
Zehir tacirlerine operasyon! Gözaltılar var

'de zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

6 GÖZALTI
Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İkamette yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon! 6 gözaltı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri