Kayseri'de zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
6 GÖZALTI
Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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