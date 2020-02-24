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Dörtyol’da operasyonu: 7 gözaltı

’ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstünde çok sayıda uyuşturucu hap ve madde ele geçirildi.

  • Yaşam
  • 24.02.2020 23:48
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  • Son Güncelleme: 24.02.2020 23:48
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Zehir tacirlerine operasyon!

'ın Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerince yürütülen operasyonlarda Çaylı Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları E.B., F.T., F.E., H.B., S.Y., Y.G., ile S.E.'nin üst aramasında yaptı.

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Aramada 82 Captogan hap ve uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 7 zanlı adli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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