Adana'da polis ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter desteğiyle denetledi.
Adana'da polis ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter desteğiyle denetledi.
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