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Polis koronavirüse karşı bu kez havadan uyardı: Evde kal

'da polis ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter desteğiyle denetledi. Kent genelinde sokağa çıkan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

  • Yaşam
  • 04.04.2020 19:02
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 19:14
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Polis bu kez havadan uyardı

Adana'da polis ekipleri, koronavirüs ile mücadele kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağını helikopter desteğiyle denetledi.

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