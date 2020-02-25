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Son dakika: 'da helikopter destekli operasyonu

Son dakika haberi... 'da zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. ekipleri sabahın ilk saatleriyle birlikte Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle önceden belirlenen 92 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

  • Güncel
  • 25.02.2020 08:22
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  • Son Güncelleme: 25.02.2020 08:58
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'da helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pendik merkezli 8 ilçede ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında, şüphelilere ait 92 adreste arama yapıldı.

Aramalarda bazı kişiler gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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