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Kepez'de sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu!

'da E.T., birlikte yaşadığı sevgilisi Ş.D.yi rahatsız ettiğini ileri sürdüğü G.'yi, ensesinden av tüfeği ile vurarak yaraladı. Ensesine tek saçma isabet ettiği belirtilen Nafiz G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

  • Yaşam
  • 04.04.2020 18:18
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  • Son Güncelleme: 04.04.2020 18:18
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Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını vurdu

'da bir kişi sevgilisini rahatsız eden arkadaşını av tüfeği ile vurdu. Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2606 Sokak?ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

G. iddiaya göre, arkadaşı E.T ile Ş.D'nin beraber kaldığı eve giderek, geceyi burada geçirdi. Sabaha karşı E.T ile Nafiz G.'nin arasında Ş.D. yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.T., pompalı tüfeği alıp, arkasını dönen Nafiz G'ye ateş etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Kanlar içinde evden çıkıp kaçan Nafiz G. telefonla çağırdığı arkadaşları tarafından önce özel bir hastaneye, daha sonra 'ne götürüldü. Ensesine tek saçma isabet ettiği belirtilen Nafiz G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma başlatan polis, suç aleti tüfekle kaçan E.T.'yi arıyor.

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