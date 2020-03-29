Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı Derbent Köyünde karantina ilan edildiği bildirildi.
Açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi." denildi.
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