Bugünkü
Takvim

: Valiliğinden flaş duyuru: O köy karantinada

haberine göre Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı Derbent Köyünde karantina ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi." denildi.

  • Yaşam
  • 29.03.2020 19:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 19:04
ABONE OL
Yozgat Valiliğinden flaş duyuru: O köy karantinada

Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı Derbent Köyünde karantina ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Derbent Köyü'nde, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri kapsamında, 29.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildi." denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yaşam Son dakika: Yozgat Valiliğinden flaş duyuru: O köy karantinada
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri